Шольц прервал свое обращение к французам заявлением о Путине и Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц записал видеооращение к французам по случаю 60-летней годовщины с момента подписания Елисейского договора Францией и Германией. Однако свое обращение к жителям страны он внезапно прервал, заговоров о ситуации на Украине и Президенте России Владимире Путине.

«И теперь, 60 лет спустя, мы можем сказать, что двусторонний мирный проект состоялся. Германия и Франция — друзья и близкие партнеры. Сегодня мы говорим о европейском мирном проекте на рубеже времен, о наших ценностях, которые мы хотим сохранить, защитить и укрепить», – приводит обращение канцлера РИА Новости.

Как отмечает агентство, сразу после этих слов политик «резко» перешел от европейского сотрудничества к теме Украины. В своих словах, никак не связанных с предыдущей речью, Шольц подчеркнул, что «Владимир Путин не победит», а Украина продолжит получать западное оружие.

При этом Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к жителям страны объявил, что Франция и Германия вместе должны стать «пионерами возрождения» Европы.

Напомним, в Париже сегодня проходит церемония, посвященная 60-летней годовщине с момента подписания Елисейского договора, который в 1963 году заключили лидеры Франции и Германии Шарль де Голль и Конрад Аденауэр.