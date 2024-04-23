Шольц обвинил Россию в попытках присвоить имя и труды философа Канта

У Президента России Владимира Путина нет права на то, чтобы цитировать немецкого философа Иммануила Канта, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Берлинско-Бранденбургской академии наук. Об этом сообщает Die Welt.

«У Путина нет ни малейших оснований ссылаться на Канта», — подчеркнул он в своем выступлении.

По мнению Шольца, российские власти пытаются «присвоить» себе и имя, и работы Канта. Причем они стремятся к этому «любой ценой», хотя взгляды философа противоположны российской позиции по Украине.