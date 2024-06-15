Шольц не исключает, что может встретиться с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не исключает возможности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Однако, по его словам, их переговоры должны иметь смысл, пишет ТАСС.

Он отметил, что не исключал контактов с Путиным ни до начала СВО, ни после. Однако Шольц считает, что для встречи политиков должен настать подходящий момент. Также разговор сторон должен быть конкретным, с определенным смыслом. Но канцлер подчеркнул, что никогда не говорил, что переговоры исключены.

Президент РФ и канцлер ФРГ с 24 февраля 2022 года общались по телефону 11 раз, в том числе 3 раза - в трехстороннем формате с участием лидера Франции Эмманюэля Макрона. Последний раз политики встречались веной 2023-го. Также в декабре 2022 года Путин и Шольц последний раз говорили по телефону.

Ранее российский лидер Путин предложил решение вопроса по Украине. Согласно предложенному мирному соглашению Путина, для мира нужно признать статус Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов России, закрепить внеблоковой и безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отменить антироссийские санкции.