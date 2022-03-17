Шольц: НАТО не будет вмешиваться в события на Украине силовыми методами

Североатлантический альянс не собирается вмешиваться в события, происходящие на Украине, военным способом, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава немецкого правительства отметил, что НАТО и страны Евросоюза поддерживают украинскую сторону гуманитарной помощью, финансовыми средствами и поставкой военного оборудования для того, чтобы «заставить оружие замолчать как можно быстрее».

«Однако одно нужно сказать четко, НАТО не будет вмешиваться военным способом в эту войну», — сказал Шольц на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине.

Он также отметил, что Германия вносит свой вклад в восстановление мира на Украине и продолжит это делать.

Напомним, 23 февраля руководство ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, после чего многие страны Запада начали ужесточать антироссийские санкции.