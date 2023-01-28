Шольц: «Наша цель – не дать России сдвинуть границы с применением силы»

Берлин прикладывает все усилия, чтобы не спровоцировать конфликт между НАТО и Россией, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. При этом главной целью остается не дать России «сдвинуть границы», подчеркнул он в своем в еженедельном обращении к жителям страны.

«Наша цель ясна – у России не должно получиться сдвинуть границы с применением силы», – добавил он, пообещав жителям страны тщательно взвешивать все шаги по Украине и осуществлять их только вместе с партнерами (цитата по ТАСС).

Шольц обратил внимание, что в центре внимания властей остается безопасность Германии. Он констатировал, что жители ФРГ обеспокоены ситуацией в мире и хотят, чтобы «правительство и канцлер сохраняли нервы».

«Именно это я вам обещаю, доверьтесь правительству и мне. Мы принимаем решения, которые всегда взвешиваются и согласовываются на международном уровне», – подытожил канцлер.

Напомним, ранее кабмин ФРГ объявил, что направит Украине 14 танков Leopard2 и выдаст разрешения другим странам на реэкспорт германской продукции.

