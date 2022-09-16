СМИ: Шольц пригрозил Польше пересмотром границ после требований о репарациях

Канцлер Германии Олаф Шольц после требования Польши о репарациях намекнул на то, что положение границ между двумя странами могут быть пересмотрены, пишет польский портал Niezalezna.pl.

«Глядя на [бывшего премьера Польши] Дональда Туска, я хотел бы сказать, насколько важны соглашения, заключенные Вилли Брандтом (канцлер Германии в период с1969 – 1974 года – прим.ред.) о том, что граница между Германией и Польшей установлена​​ навсегда после сотен лет истории», — заявил канцлер в Потсдаме. Он отметил, что ему не хотелось бы «рыться в книгах по истории, чтобы провести ревизионистские изменения границ».

Зампред Парламентской ассамблеи Совета Европы Аркадиуш Муларчик прокомментировал это заявление в своем Twitter. Он написал, что уже многие десятки лет сменявшие друг друга правительства Германии пугают Польшу пересмотром границ, когда речь заходит о репарациях, так что Шольц в этом плане «не изобрел порох».

В августе премьер-министр Польши Беата Шидло заявила о том, что республика имеет полное право требовать от Германии компенсаций за ущерб, причиненный стране во время Второй мировой войны.