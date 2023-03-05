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Шольц: Китай заверил, что поставлять оружие России не будет
Китайское правительство заверило, что не будет поставлять вооружение России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он добавил, что от властей КНР «требуют» исключить поставки, а также пообещал наблюдать за этой ситуацией.
«Мы все едины во мнении, что не должно быть места поставкам оружия. И китайское правительство в этой ситуации объявило, что ничего не поставит», – заявил он на совместной пресс-конференции в Берлине с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (цитата по РИА Новости).
Она, в свою очередь, добавила, что пока у ЕС нет доказательств в поставках китайского оружия России, однако также согласилась, что «нужно каждый день следить за ситуацией».
Напомним, лидеры западных стран неоднократно обвиняли Китай в поставках оружия России, не приводя никаких доказательств. В частности, Белый дом обещал обнародовать некие «свидетельства» этому, но до сегодняшнего дня не сделал этого. Американские власти предупредили Китай о последствиях поддержки России в украинском конфликте.
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