Шольц и Байден 7 февраля обсудят отношения с Россией

Политика по отношению к России и обеспечение безопасности в Европе станут одними из главных тем переговоров канцлера Германии Олафа Шольца и Президента США Джо Байдена, которые пройдут 7 февраля. Об этом сообщил официальный представитель Правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Федеральный канцлер Олаф Шольц в понедельник, 7 февраля, отправится в Вашингтон, точнее, он отправится в воскресенье (6 февраля), а в понедельник он встретится с Президентом США Джо Байденом», — цитирует Хебештрайта РИА Новости.

Также стороны обсудят ситуацию вокруг Украины. Политик подчеркнул, что Германия является важнейшим партнером для США и вне Евросоюза и НАТО.