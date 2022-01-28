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Политика
28 января 2022  18:58

Шольц и Байден 7 февраля обсудят отношения с Россией

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Политика по отношению к России и обеспечение безопасности в Европе станут одними из главных тем переговоров канцлера Германии Олафа Шольца и Президента США Джо Байдена, которые пройдут 7 февраля. Об этом сообщил официальный представитель Правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. 

«Федеральный канцлер Олаф Шольц в понедельник, 7 февраля, отправится в Вашингтон, точнее, он отправится в воскресенье (6 февраля), а в понедельник он встретится с Президентом США Джо Байденом», — цитирует Хебештрайта РИА Новости. 

Также стороны обсудят ситуацию вокруг Украины. Политик подчеркнул, что Германия является важнейшим партнером для США и вне Евросоюза и НАТО. 

 

#США #германия #НАТО
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