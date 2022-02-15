news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
15 февраля 2022  18:58

Шольц: Европейская безопасность не может быть против России, а только вместе с ней

news_top_970_100

Европейская безопасность не может быть против России — только вместе с ней. Такое мнение на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Для нас, немцев, и для всех европейцев совершенно ясно, что устойчивая безопасность не может быть построена против России, а только с Россией», — заявил Шольц.

Он сказал, что в этом мнении едины и страны, состоящие в НАТО, и государства – члены ЕС.

#Олаф Шольц
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное