Шольц: Европейская безопасность не может быть против России, а только вместе с ней

Европейская безопасность не может быть против России — только вместе с ней. Такое мнение на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Для нас, немцев, и для всех европейцев совершенно ясно, что устойчивая безопасность не может быть построена против России, а только с Россией», — заявил Шольц.

Он сказал, что в этом мнении едины и страны, состоящие в НАТО, и государства – члены ЕС.