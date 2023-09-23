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Шольц: ЕС может ужесточить контроль на границах из-за притока мигрантов
Резкое увеличение притока мигрантов в Европейский союз может привести к ужесточению контроля на внешних границах ЕС. Такой вариант развития события допустил канцлер ФРГ Олаф Шольц на мероприятии Социал-демократической партии Германии.
По словам канцлера, в последнее время количество мигрантов, прибывающих в страны ЕС, в частности Германию, быстро увеличивается. Кроме того, в некоторых государствах, к примеру в Польше, выявляются мошеннические схемы по ускоренному получению гражданства.
«Я не хочу, чтобы Польша просто махнула нам рукой, а потом обсуждала нашу политику предоставления убежища, — цитирует Шольца Tagesspiegel. — Если кто из Польши прибывает, то пусть там же проходит регистрацию и проходит процесс в связи с запросом на убежище».
В заключение он поддержал депортацию мигрантов, нарушивших закон, и пообещал обсудить с Варшавой сложившуюся ситуацию.
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