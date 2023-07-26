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«Сокровища внутри городов»: казанцы узнают о влиянии рек на здоровый каркас мегаполиса
Сегодня, 26 июля, жителям и гостям Казани расскажут о влиянии рек на здоровый каркас городов. Лекцию проведет команда Стратегии развития Казанки в рамках городской лаборатории «Горожанин-ученый», рассказали «Татар-информу» в Институте развития городов Татарстана.
На лекции расскажут не только о значении Казанки как архитектурно-планировочной оси для города, но и о взаимосвязи здоровья экосистемы реки и благополучия мегаполиса.
Тема выступления сформулирована как «Сокровища внутри городов». Речь пойдет о том, как влияют реки на города с точки зрения градостроительного, социокультурного и эколого-экономического фактора. Также слушатели узнают, как сохранить живую природу в городской среде и почему это важно.
Помимо этого, спикеры расскажут о принципах умного и органичного проектирования — соответственно, об опыте экологических проектов благоустройства.
Спикерами выступят член экспертного совета Минстроя России по развитию водно-зеленых городских каркасов Дарья Толовенкова и председатель Совета по экологическому строительству Гай Имз.
Место встречи: терраса здания «Парус», Институт пространственного планирования РТ, ул. Кремлевская набережная, д. 3. Начало — в 18.00.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что жители могут предложить свои идеи для создания новых объектов на Казанке.
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