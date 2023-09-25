Сократится время в пути для поездов из Казани в Ульяновск и Бурундуки с 1 октября

С 1 октября сократится время в пути для пригородных поездов сообщением Казань – Ульяновск – Казань и Казань – Бурундуки – Казань, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Положительных изменений удалось достичь благодаря модернизации инфраструктуры, что позволило увеличить скорость на некоторых участках пути», – говорится в сообщении.

Так, поезд №6751/6753 будет отправляться со станции Казань в 14.19, или на 16 минут позже. При этом в Ульяновск он прибудет на шесть минут раньше – в 20.04 по местному времени.

Поезд №6752/6754 отправится со станции Ульяновск в 7.39 по местному времени, или на девять минут позже, и будет в Казани в 11.12 – на 33 минуты раньше.

Поезд №6749 из Казани отправится в 14.19 – на 16 минут позже. Прибытие в Бурундуки запланировано на 17.32 – на три минуты раньше.

Поезд №6750 из Бурундуков поедет в 7.56 – на минуту позже. Он прибудет в Казань в 11.12 – на 33 минуты раньше.