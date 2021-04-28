Больше дизтоплива и удобрений: нефтехимия Татарстана показала рекордную выручку

«Мировые цены на большинство видов продукции были выше уровня прошлого года»

В своем докладе генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин сообщил, что предприятия нефтегазохимического комплекса Татарстана в первом квартале 2021 года снизили объемы производства на 3%, в том числе базовые предприятия — на 6% в сравнении с прошлым годом. По словам Яруллина, отрицательная динамика в первые три месяца отмечена в секторах добычи и переработки нефти, а также в производстве полиэтиленов и фармакопейной продукции.

При этом рекордные объемы производства отмечены в выпуске дизельного топлива, минеральных удобрений, моющих средств, поликарбонатов и технического углерода.

«Мировые цены на большинство видов продукции были выше уровня прошлого года. Основная причина — восстановление после коронакризиса и форс-мажоры», — резюмировал Рафинат Яруллин.

«Положительная динамика цен позволила получить рекордную выручку»

Несмотря на общее снижение выпуска продукции, нефтегазохимический комплекс республики в первые три месяца 2021 года показал рекордную выручку в сумме более 500 млрд рублей.

«Положительная динамика цен и валютного курса в первом квартале позволила получить рекордную выручку. Стоимость продукции, отгруженной предприятиями нефтегазохимического комплекса республики, превысила 500 млрд рублей», — отметил Яруллин.



Совокупные налоговые отчисления отраслевых предприятий в консолидированный бюджет РТ выросли в 1,7 раза. Тем не менее в отрасли все еще сохраняется отставание от уровней 2019 года.

«„Татнефть“ в первом квартале добыла 6 млн 388 тыс. тонн нефти — это на 11% ниже аналогичного периода прошлого года из-за ограничений ОПЕК+. В марте среднесуточная добыча увеличилась до 72 тыс. тонн в сутки», — отметил гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга».

Он добавил, что в первом квартале текущего года сократилась и переработка нефти в Татарстане: она снизилась на 10% и составила 4 млн 680 тыс. тонн.

Эра «зеленой» энергетики: Татарстан не боится водорода

У Татарстана есть потенциал, чтобы стать лидером по развитию водородной энергетики в России. «В республике ежегодно производят порядка 4,5 млрд кубометров водорода и имеют отработанную технологию его генерации», — подчеркнул в своем выступлении Рафинат Яруллин.

Он напомнил, что главным трендом в мире является развитие «зеленых» технологий в энергетике и введение ограничений на продукцию с «углеродным следом». Одной из альтернатив нефти является водородное топливо, и республика имеет богатый опыт работы с этой продукцией.

«Татарстан производит порядка 4,5 млрд кубометров водорода в год. У нас есть большой опыт, мы водорода не боимся. У нас есть порядка 12 электролизеров, которые работают более 50 лет. Поэтому водородную энергетику надо развивать», — подчеркнул Яруллин.



Он пояснил, что для полноценного и успешного развития этого направления республиканским специалистам нужно усилить работу по производству надежных и современных компрессоров.

«Мы можем быть первыми в этом вопросе», — резюмировал гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга».