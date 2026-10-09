Сокращение на работе: кого не могут уволить в Татарстане
Кто не может попасть под сокращение на работе
В некоторых ситуациях работодатели вынуждены уменьшать численность персонала и проводить кадровые сокращения. Однако трудовое законодательство предусматривает категории работников, которых нельзя уволить по такому основанию. Кто из жителей Татарстана защищен от сокращения и кому предоставляется преимущество при сохранении рабочего места – в материале «Татар-информа».
Кого нельзя сократить на работе
Законодательство устанавливает ограничения на увольнение по инициативе работодателя для ряда категорий трудящихся. В частности, под сокращение не могут попасть:
– беременные женщины;
– женщины, воспитывающие детей младше трех лет;
– матери-одиночки, у которых есть ребенок в возрасте до 14 лет, либо несовершеннолетний ребенок с инвалидностью;
– единственные кормильцы ребенка с инвалидностью;
– родители малолетних детей в возрасте до трех лет, если в семье воспитываются трое и более детей младше 14 лет и только один из родителей имеет работу.
Кто обладает преимуществом при сокращении
Если несколько сотрудников показывают одинаковую производительность труда и имеют сопоставимую квалификацию, преимущественное право остаться на работе предоставляется отдельным категориям работников.
К ним относятся:
– сотрудники с инвалидностью;
– работники, имеющие двух и более иждивенцев;
– единственные кормильцы семьи;
– родители, воспитывающие детей без участия второго родителя, если тот проходит срочную военную службу;
– сотрудники, получившие трудовое увечье или профессиональное заболевание на данном предприятии;
– работники, совершенствующие профессиональные навыки по направлению работодателя;
– сотрудники, допущенные к сведениям, составляющим государственную тайну;
– изобретатели;
– работники, отмеченные высшими государственными наградами.