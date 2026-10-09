Сокращение на работе: кого не могут уволить в Татарстане

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В некоторых ситуациях работодатели вынуждены уменьшать численность персонала и проводить кадровые сокращения. Однако трудовое законодательство предусматривает категории работников, которых нельзя уволить по такому основанию. Кто из жителей Татарстана защищен от сокращения и кому предоставляется преимущество при сохранении рабочего места – в материале «Татар-информа».

Кого нельзя сократить на работе

Законодательство устанавливает ограничения на увольнение по инициативе работодателя для ряда категорий трудящихся. В частности, под сокращение не могут попасть:

– беременные женщины;

– женщины, воспитывающие детей младше трех лет;

– матери-одиночки, у которых есть ребенок в возрасте до 14 лет, либо несовершеннолетний ребенок с инвалидностью;

– единственные кормильцы ребенка с инвалидностью;

– родители малолетних детей в возрасте до трех лет, если в семье воспитываются трое и более детей младше 14 лет и только один из родителей имеет работу.

Кто обладает преимуществом при сокращении

Если несколько сотрудников показывают одинаковую производительность труда и имеют сопоставимую квалификацию, преимущественное право остаться на работе предоставляется отдельным категориям работников.

К ним относятся:

– сотрудники с инвалидностью;

– работники, имеющие двух и более иждивенцев;

– единственные кормильцы семьи;

– родители, воспитывающие детей без участия второго родителя, если тот проходит срочную военную службу;

– сотрудники, получившие трудовое увечье или профессиональное заболевание на данном предприятии;

– работники, совершенствующие профессиональные навыки по направлению работодателя;

– сотрудники, допущенные к сведениям, составляющим государственную тайну;

– изобретатели;

– работники, отмеченные высшими государственными наградами.