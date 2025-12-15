Сокращение числа случаев лишения родительских прав зафиксировали в Татарстане

Сокращение количества случаев лишения родительских прав татарстанцев, не справляющихся с воспитанием детей, наблюдается в республике с 2021 года. Об этом сообщил на заседании в парламенте председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Алексей Созинов.

«Численность детей, родители которых лишены родительских прав, сократилась с 2021 года на 14,5% – с 736 до 629 человек. Однако продолжает оставаться высокой», – рассказал он.

Созинов добавил, что на воспитание в семьи усыновителей, опекунов, приемных родителей в прошлом году передали 660 детей.

«Это 89% от количества детей, выявленных в течение года», – уточнил он.