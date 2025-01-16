Соколы-балобаны и «Свободный ток»: в Казани открылась выставка экопроектов

Проекты по возрождению популяции соколов-балобанов в Камско-Устьинском районе Татарстана, «Свободный ток» по расчистке Казанки от завалов и другие передовые разработки в сфере экологии представлены сегодня на выставке в казанском IT-парке им. Башира Рамеева.

Выставка проводится в рамках коллегии Минэкологии Татарстана. Ее посетили первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Проекты по возрождению Волжско-Камской популяции соколов-балобанов и «Свободный ток» представило татарстанское отделение Русского географического общества. Они воплощаются в жизнь при поддержке Минэкологии РТ с 2023 года в поддержку нацпроекта «Экология». С 2025 года мероприятия проводятся в поддержку нового нацпроекта «Экологическое благополучие».

Благодаря проекту «Свободный ток» в 2024 году расчищено 30 мест завалов деревьев, поднято из воды 2100 кубометров древесины, собрано более 320 мешков мусора. Всего за прошедшие два года разобрано 55 завалов, расчищено 35 км реки, общий объем древесины, поднятой из воды, составил 3800 кубометров.

В 2024 году основными этапами проекта по возрождению популяции соколов-балобанов стали доставка 10 птенцов из питомника «Сапсан» (Подмосковье), устройство лагеря волонтеров и организация видеоконтроля в хэке для дистанционного наблюдения.

Также на выставке представлена цифровая платформа отрасли экологии и природопользования Татарстана. Она разработана для комплексного мониторинга и управления природными ресурсами, контроля за состоянием окружающей среды. В ноябре 2024 года цифровая платформа Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана признана победителем Всероссийского конкурса «Надежный партнер - экология» в номинации «Лучший проект в области цифровизации экологии и природопользования».

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в рамках них будет направлено 59 млрд рублей.