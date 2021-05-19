Сокольская гора и новые туристические маршруты вдвое увеличили число туристов в Бугульме

С созданием новых общественных пространств, особенно на Сокольской горе, увеличилось число посещающих Бугульму туристов из соседних районов. После снятия введенных из-за пандемии коронавируса ограничительных мер и начала дополнительной поддержки внутреннего туризма в России Бугульминский район посетили 3,5 тыс. человек, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2018–2019 годов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.

«В этом году ожидается увеличение до 4 тыс. человек, в основном за летний период. Всё это подталкивает нас к созданию новых туристических маршрутов не только в плане экотуризма, но и исторических и культурных», — подчеркнули в пресс-службе.

Новые маршруты прежде всего связаны с историческими местами города. Активную работу в этой части проводят музей Ярослава Гашека, Краеведческий музей, Центральная библиотека.

«Наш район раньше посещали в основном молодые семьи из столичных городов России, в обозначенный период увеличилось количество так называемых самостоятельных туристов. Также появился интерес и у самих бугульминцев, которые активно стали посещать исторические и культурные места города и района», — рассказал член общественного совета Бугульминского района — историк и краевед Станислав Недобежкин.

Большой интерес всех без исключения туристов вызывает Сокольская гора — самая высокая точка Бугульмы, которая находится прямо в центре исторического города.

«На Сокольской горе создана смотровая вышка, появился связный пешеходный маршрут и лестница от центральной площади до горы. Общественное пространство многофункционально — здесь появились детские игровые и спортивные зоны, место для пикников, кемпинг, проведены работы по озеленению», — отметил Недобежкин.

Кроме того, туристам предлагают экскурсии по берегам Центрального водоема, площади, купеческой части Бугульмы.

По словам Недобежкина, с развитием внутреннего туризма работа по узнаваемости бренда Бугульмы дала свои плоды. В первую очередь это связано с распространением информации о 500-летии города, что вызвало немалый интерес россиян.

В декабре прошлого года издание Владимира Миняева «Имение Давыдовых в Бугульминском уезде», подготовленное благотворительным фондом «Бугульминская летопись», победило во всероссийском историко-литературном конкурсе «Протяжение точки» имени А. Н. Балдина. Победа дала возможность начать совместную работу по созданию новых туристических маршрутов с Ульяновской областной библиотекой имени В. И. Ленина и Ульяновской областью в целом.

Кроме того, 2021 год — юбилейный год для Бугульмы, исполняется 240 лет от получения ею официального статуса уездного города и 500 лет от первого упоминания. В этом же году отмечается 130 лет образования 283-го пехотного Бугульминского полка, к юбилейной дате готовится большое издание «283-й пехотный Бугульминский полк в войне с Японией 1904–1905 гг.», которое получило высокую оценку экспертного совета при Министерстве иностранных дел РФ. Издание будет подготовлено и презентовано ко Дню города.

Фото: пресс-служба главы Бугульминского района РТ.