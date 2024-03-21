Президент «АвтоВАЗа» заявил, что машины из КНР «вытесняют» «Ладу»

Машины из КНР «вытесняют» «Ладу». В ходе активной экспансии «китайцы» заходят в традиционные рыночные сегменты российского автопрома и «пробивают» барьер утильсбора большими скидками. Об этом заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, чьи слова приводит «Интерфакс».

«Китайские бренды предоставляют скидки, которые уже превосходят размер утильсбора (единоразово уплачивается за каждый произведенный или ввезенный в Россию авто). Сложившаяся ситуация не стимулирует этих игроков локализовывать производство внутри РФ», - объяснили ответ директора в компании.

Соколов подчеркнул, что ряд китайских брендов ведут даже агрессивную экспансию на российский рынок. Спикер отметил, что прежде всего речь идет про «Ладу Весту».

Ранее сообщалось, что продажи Волжского автозавода в России выросли до 48 723 машин (+19,1%) по итогам января-февраля 2024-го.