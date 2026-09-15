Соколов забил бывшим, Галимова отменили: «Ак Барс» не сорвал праздник «Торпедо»

Егор Соколов забил бывшей команде, но «Ак Барс» все равно проиграл «Торпедо» (2:3) в первом матче на новой VOLGA Арене. Из-за чего отменили гол Артема Галимова в концовке и что сорвало возможный камбэк казанцев - в материале «ТИ-Спорта»





Фото: ak-bars.ru

Соколов забил бывшей команде, Галимову отменили гол: чем запомнилось открытие VOLGA Арены

После домашней встречи «Ак Барса» с «Металлургом» в составе гостей произошла замена: Равиля Якупова в третьем звене заменил Алексей Пустозеров. Главный тренер казанцев Анвар Гатиятулин прокомментировал так.

«У нас есть состав, и все ребята, которые находятся на контрактах с "Ак Барсом" – кандидаты на место в составе. Я все это время говорил об одном принципе: на сегодняшний день мы выбираем то сочетание, которое считаем оптимальным», – пояснил наставник.

«Ак Барс» не смог испортить «Торпедо» исторический вечер в Нижнем Новгороде. Первый матч на новой VOLGA Арене завершился победой хозяев — 3:2.

Первую шайбу в истории VOLGA Арены забросил Дмитрий Кателевский. Четвертое звено «Ак Барса» идеально разыграло вбрасывание в чужой зоне: новичок Андрей Стась выиграл борьбу, Никита Дыняк продолжил эпизод, а Кателевский точным броском отправил шайбу в сетку. Для казанцев это был отличный старт, но дальше сценарий изменился.

Дмитрий Кателевский Фото: ak-bars.ru

«Торпедо» не позволило гостям закрепиться в лидерах и постепенно стало использовать главное преимущество — скорость. Нижегородцы быстрее двигали шайбу, активнее включались после потерь и все чаще заставляли оборону «Ак Барса» работать на пределе. Даниил Сероух сравнял счет броском из средней дистанции через трафик, а затем Игорь Гераськин индивидуальными действиями создал момент и вывел хозяев вперед.

Казанцы пережили тяжелый отрезок и при этом несколько раз позволили сопернику создавать угрозу после собственных ошибок. Тимур Билялов выручал команду, особенно в эпизодах с бросками в упор. В начале второго периода «Ак Барс» почти четыре минуты провел в меньшинстве и выдержал давление, но на исходе удаления «Торпедо» все-таки разыграло лишнего: Владимир Ткачев замкнул комбинацию после быстрой передачи и сделал счет 3:1.

Для «Ак Барса» это был тревожный сигнал. Команда долго испытывала проблемы с созданием моментов в равных составах и лишь ближе к концовке стала чаще бросать, в основном подключая защитников. При этом оборона «Торпедо» позволяла казанцам подбираться к своим воротам, но превратить территориальное преимущество в голы гости долго не могли.

Соколов — о трештоке с экс-одноклубниками: «Мне не понравилось, как он сыграл в эпизоде с удалением. Я такое не уважаю»

В третьем периоде «Ак Барс» ожидаемо добавил. «Торпедо» сознательно отошло глубже и сделало ставку на контратаки, однако именно в этот момент казанцы получили шанс вернуться в игру.

В большинстве экс–игрок «Торпедо» Егор Соколов оказался без опеки на пятаке и отправил дебютную шайбу в ворота своей бывшей команды. Для новичка «Ак Барса» это был эмоциональный момент, но празднование получилось сдержанным — лишь жест рукой к уху в сторону трибун.

Егор Соколов Фото: ak-bars.ru

Этот гол одновременно подчеркнул и проблему казанцев, и положительную тенденцию. С одной стороны, «Ак Барс» в последнее время не слишком эффективно используют большинство. С другой — Соколов сумел решить эпизод там, где от него особенно ждут результата. Это стало лишь вторым реализованным большинством команды в сезоне после серии из восьми неиспользованных попыток.

При этом Соколов и Кирилл Семенов, который помог в этой шайбе, в нынешних сочетаниях играют в разных тройках. Анвар Гатиятулин продолжает экспериментировать и искать между хоккеистами необходимую химию, в том числе рассматривая варианты взаимодействия в специальных бригадах. Сам Соколов после игры был немногословен. Не обошлось и без трештока с бывшими партнерами.

«Эмоции не самые классные – мы проиграли. Если забил, но команда проиграла – совершенно не то ощущение. Этот гол может только добавить мне уверенности. Обидно, что команда проиграла.

С Воробьевым. Мне не понравилось, как он сыграл в эпизоде с удалением. Сам натолкнулся на мою клюшку, я его не видел. Он упал, просил пятиминутный штраф. Сразу сказал ему, что я такое не уважаю», – категоричен в этом аспекте хоккеист.

На вопрос об «ответочке» в следующей игре Соколов ответил коротко: «У меня нет никакой "ответочки". В хоккей играет каждый так, как он хочет».

Гатиятулин понимает, что нужно время: Соколов присоединился к команде совсем недавно, как и другой американский новичок — Кевин Хейс.

«Нам также нужно вписать в состав игроков, которые присоединились совсем недавно, дать им возможность набрать форму. Мы знаем их потенциал, но пока по разным причинам, думаю, они играют не на своём уровне», – комментирует он.

Хейс в итоге не отметился результативными действиями. Зато свой вклад в атаку внес и Никита Лямкин — защитник записал на свой счет четвертую передачу и четвертое очко в сезоне.

А в концовке казанцы были в одном эпизоде от полноценного камбэка. В конце третьего отрезка Артем Галимов забросил шайбу после суматохи перед воротами Дениса Костина. Голкипер нижегородцев моментально отреагировал — начал показывать арбитрам, что была помеха от Алексея Бывальцева.

По видео-повтору видно: форвард «Ак Барса» сначала ударил вратаря по ловушке, а после задел шлем. Однако в этот же момент шайба не была прижата ко льду. Поэтому судьи отправили эпизод на видеопросмотр. Взятие ворот отменили из-за помехи вратарю. Бывальцев после столкновения продолжил встречу, а «Торпедо» сохранило преимущество.

Отдельно стоит отметить и объем работы Митчелла Миллера. Защитник провел на льду 25 минут 44 секунды — это его личный рекорд по времени в регулярных чемпионатах в матчах, завершившихся в основное время.