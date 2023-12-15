Шоколад в России может подорожать на 20-80% в 2024 году, заявили производители

Шоколад и другие кондитерские изделия могут подорожать с 2024 года. Об этом предупредили производители сладкой продукции, сославшись на рост стоимости какао, слабый рубль и дороговизну логистики и упаковки. Так, производитель Barry Callebaut из Швеции прогнозирует рост стоимости своих продуктов на 20%, пишет РБК.

Как подчеркнул директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков, российский шоколад делают из импортного сырья. Так, бобы достают из Африки и Южной Америки. Как следствие, ослабление рубля на 29% за 11 месяцев 2023-го вызвало подорожание логистики на треть. Также выросла на треть цена сырья и на 50% стоимость упаковки.

Президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев подчеркнул, что цены на какао (основная доля затрат «шоколадных» производителей, примерно половина от себестоимости) выросла также из-за плохого урожая в Африке. К слову, африканские поставщики из Кот-д'Ивуар и Ганы поставляют около 66% всех какао-бобов. При этом плохая урожайность какао ожидается и в следующем году.

Что касается импортозамещения какао в РФ, то в Минобрнауки рассказали о разработке уральскими учеными отечественного заменителя какао-порошка. Его сделали из гречневой шелухи, но вкус шоколада при этом сохранится. Однако проблема в том, что российские объемы производства смогут заменить лишь 15% какао.

Рост цен будет зависеть от объема какао в шоколадках, подчеркнул Муравьев. Так, в горьком шоколаде какао занимает 70%-80% объема. Соответственно на столько вырастут и цены. Молочный шоколад состоит из какао на 20% и настолько же производитель поднимет и цены.