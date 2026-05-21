Общество 21 мая 2026 08:46

Шоколад, банан и вода: Рособрнадзор уточнил, какие продукты можно взять на ЕГЭ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Шоколад, банан, питьевой йогурт и бутылку негазированной воды можно взять с собой на ЕГЭ. Такие рекомендации содержатся в памятке Рособрнадзора, сообщает «РИА Новости».

В ведомстве уточнили, что с собой допускается только негазированная вода. Газированные напитки брать нельзя, поскольку при открытии бутылки они могут повредить экзаменационные материалы.

Также в Рособрнадзоре напомнили, что во время экзамена участники могут есть и пить, но обязаны делать это так, чтобы не мешать другим сдающим. Упаковки продуктов не должны содержать никаких записей или подсказок, связанных с выполнением заданий.

