«Сокол» проведет заключительный матч 6 июля, на нем организуют «поминальный» обед

Фото: социальные сети ФК "Сокол"

6 июля «Сокол» проведет свой заключительный матч с «Крыльями Советов-2», после чего прекратит существование. Об этом сказал спортивный директор казанской команды Ильяс Минневалиев.

«Клуб прекратит существование после матча, который состоится 6 июля с самарскими "Крыльями Советов-2". Очень печально. Если у выпускников спортивных школ Казани был хоть какой-то ориентир, и они понимали, что можно попасть в профессиональный футбол и играть за свой город, то теперь это все уходит в небытие», – передает слова Минневалиева ТАСС.

В прощальном матче футболисты «Сокола» выйдут на поле в траурном черном комплекте формы. Для зрителей будет организован «поминальный» обед, в меню которого будут гороховая каша, кутья и кисель. Встреча состоится на стадионе «Трудовые резервы», который находится рядом с Арским кладбищем.

Напомним, «Сокол» был организован в 2018-м году. Ранее футболиста казанской команды Александра Циберкина отстранили от футбольной деятельности на 10 лет за организацию договорного матча и игру на тотализаторах.