«Сокол» проиграл кировскому «Динамо» в контрольном матче

Фото: социальные сети фк "Сокол"

Сегодня в Казани в манеже Центрального стадиона «Сокол» проиграл кировскому «Динамо» (0:2) в рамках контрольного матча.

В игре хозяев выделялся хороший высокий прессинг. «Динамо» даже выйти особо не могло со своей половины поля в первую половину матча. Но у «Сокола» был изъян – плохая реализация. Команда не воспользовалась своими моментами, из-за чего на табло горели нули. А гости свои шансы использовали. Так, постепенно кировчане стали перехватывать инициативу и забили. Кипер попал по мячу, но недостаточно сильно, чтобы снаряд пошел выше ворот, 0:1. И под самый конец первого тайма «Динамо» забило еще один мяч, 0:2.

Во втором тайме счет не изменился. «Сокол» пытался отыграться, прессинговал и бил по воротам, не безрезультатно. «Динамо» же иногда убегало в контратаки, но также не могло завершить их голом.

Напомним, кировское «Динамо» является победителем группы 4 Второй лиги Б в сезоне-2024.

Ранее сообщалось, что объявление о продаже «Сокола» снято с сайта Avito.