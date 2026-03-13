Сокол-охранник и достижения юннатов: что показали Минниханову на выставке в Иннополисе

Выставка, посвященная ключевым технологическим и практическим решениям в сфере экологического контроля и обращения с отходами, проходит сегодня в Иннополисе в рамках расширенного совещания Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора по итогам работы за прошлый год. Выставку посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Гостей встречает сотрудник УК ПЖКХ с соколом на руке. С помощью хищника регоператор отгоняет от свалок стаи птиц. «Если раньше было 3 тысячи птиц над полигоном, то сейчас их нет. Мы первые, кто внедрил соколов», – рассказал гендиректор УК ПЖКХ Евгений Чекашов.

В мероприятии также принимают участие представители подведомственных организаций регионального Росприроднадзора, утилизаторов, промпредприятий, образовательных учреждений и общественных организаций.

В частности, один из стендов посвящен работе клуба юннатов, расположенного на базе Верхнеуслонский школы. В клубе 50 активных участников. Ребята благоустроили родник на средства гранта, участвуют в экологических конкурсах и акциях по уборке мусора, посадке деревьев.

