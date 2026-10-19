Ученица Плющенко на пьедестале, Муравьева рыдает: итоги «Рапсодии льда» в Казани

Камилла Нелюбова взяла первое золото за пять лет, фаворит Анна Фролова упала на лутце и стала второй, а ученица Плющенко Ксения Синицына — третьей. Из-за чего Муравьева расплакалась в кисс-энд-крае? Подтвердил ли Семененко статус лучшего? Были ли чистые прокаты в парах? Ответы - в репортаже «ТИ-Спорта».





Фото: Ирина Донова / "Татар-информ"; fsrussia.ru

Первое золото Нелюбовой за пять лет, серебро Фроловой и слезы Муравьевой

Этап «Рапсодии льда» в Казани получился не про идеальный лед, а про характер. Начнем с Камиллы Нелюбовой. Она выиграла турнир с суммой 217,75 балла, получив 146,86 за произвольную. Для нее это первое золото на турнирах такого уровня за пять лет. Идеальный тройной аксель принес 10,40 балла за один элемент — цифра, которая сама за себя говорит о качестве.

«Я пока не верю, не осознаю, что заняла первое место. Это мое первое первое место за пять лет», — призналась фигуристка после победы.

Она планировала и четверной тулуп, но пока ему не хватает стабильности. Отдельный нюанс: Нелюбова выступает за Чувашскую Республику, хотя сама фигуристка из Краснодарского края; своего льда у нее не было, и до чемпионата России Федерация фигурного катания выделила ей лед на «Чкалов Арене».

Следом на льду была Анна Фролова — обладательница бронзы турнира в Батуми и бронзы Kinoshita Group Cup 2026 в Токио, вернувшая на лед историю из «Титаника». В Казани она лидировала после короткой программы, но по итогам произвольной стала второй. Перед раскаткой Фролова заметно волновалась. После короткой у Анны был запас, но падение на тройном лутце усложнило задачу. Она не рассыпалась: перекроила макет, добавила тулуп к следующему флипу, второй каскад сделала с лутцем. 133,62 за произвольную и 208,32 по сумме — серебро сохранено. Фролова мудро подходит к своим прокатам и к международному отрезку сезона.

«У меня по-разному сложились международные соревнования. После Грузии, конечно, была в расстроенных чувствах. Я считаю, что важно в нужный момент сделать шаг назад, посмотреть на общую картину и понять, что это на самом деле вообще прекрасное стечение обстоятельств, что у меня была, есть возможность спустя такое количество времени, стоя на своих двух ногах здоровых, со здоровым телом, со здоровым духом, выступать на международной арене»,— рассказала Фролова.

После проката в Казани Фролова отдельно отметила сложность перестройки программы под новые правила.

«Мне очень сложно было просчитать в голове, что нужно сделать по новым правилам, чтобы не было повторов, перестраивать всю программу. Я еще ехала и поглядывала на Евгения Владимировича (Рукавицына – Прим.ред), но понимала, что и он не готов к этому. Мы такое не тренировали. Но вроде все правильно поменяла», – поделилась Анна.

Анна Фролова, Камила Нелюбова, Ксения Синицына Фото: fsrussia.ru / Юлия Комарова

На контрасте — Ксения Синицына, перезапустившая карьеру переходом к Евгению Плющенко. В короткой она упала на лутце в каскаде с тулупом, но в произвольной выдала почти максимум: страстное танго и все комбинации во второй половине. 136,95 за прокат и 199,83 по сумме — бронза. У бортика Плющенко притоптывал ногой, был доволен и после выступления обнял фигуристку.

«Смена тренерского штаба, сам Евгений Викторович — столько мощи, энергии, поддержки. Я никогда такого не ощущала. Я почувствовала себя нужной. Этот человек вдохнул в меня жизнь. Тренерский штаб заинтересовался мной, пошла совместная работа. Мы дополняем друг друга, работаем на позитиве, шутим для разрядки атмосферы. Для меня все другое, всё новое, невероятно прекрасное», – поделилась фигуристка.

Софья Муравьева Фото: скриншот с трансляции Первого канала

Главная эмоциональная точка — Софья Муравьева. Она продолжает выступать без тренера у бортика: сама подводит себя к стартам и контролирует подготовку. В произвольной под Sia «Unstoppable» были падение с недокрученного флипа, касание рукой на недокрученном риттбергере, каскады и лишь 2-й уровень на дорожке шагов. 111,47 за произвольную и 174,68 по сумме — откат с 5-го на 10-е место. Трибуны поддерживали ее очень сильно, кричали «Соня, все будет хорошо», а после проката фигуристка заплакала в кисс-энд-крае. Плющенко на этот раз был сдержаннее. Была на турнире и Алина Загитова — в перерывах она общалась с фигуристками для блога Первого канала и поддерживала их. Елизавета Куликова осталась четвертой — 122,07 и 191,30.

Семененко держит марку, Ковалев делает камбэк

Евгений Семененко подходил к турниру в Казани фаворитом после бронзы Токио и победы на Мемориале Непелы в Братиславе. Короткая принесла ему 100,20 и лидерство, а произвольная под музыку из «Графа Монте-Кристо» – четверного риттбергера, дальше шел четко и на плюсы, технической бригаде почти нечего было уносить на пересмотр. Сумма 296,13 — уверенная победа. Три сильных турнира подряд уже выглядят не случайностью, а тенденцией.

Андрей Мозалев, еще недавно неудачно катавшийся на открытых прокатах и снятый с челленджера в Грузии, в Казани напомнил о своем уровне. Короткая — 98,13 и вторая строчка. В произвольной под Conquest Of Spaces — Woodkid он необычно начал с хореографического вращения, затем отлично исполнил четверной флип, но концовку смазало падение с четверного тулупа. 154,03 за произвольную и 252,16 по сумме — серебро.

Самый неожиданный итог мужского турнира — бронза Артема Ковалева. После короткой он шел только шестым и уступал Даниилу Самсонову 10,04 балла. В произвольной хорошо справился с четверными, но к концовке устал и потерял на вращениях. Тем не менее 247,88 по сумме хватило, чтобы с шестой позиции подняться на пьедестал.

Андрей Мозалев, Евгений Семененко, Артем Ковалев Фото: fsrussia.ru / Юлия Комарова

Даниил Самсонов после чистой короткой (91,60) в произвольной под «Острые козырьки» выглядел тяжелее: прыжки приходилось вытаскивать на выезде, особенно ультра-си. 151,82 и 243,42 — четвертое место. Роман Савосин после перехода к Светлане Соколовской получил 155,51 за произвольную и 239,36 по сумме — пятое место. Матвей Ветлугин достал из архива произвольную 2024 года под Robbie Williams, открыл прыжковую часть тройными лутцем и флипом, оставил только четверной тулуп и прикрепил лишний третий каскад — 146,04 и 235,98, шестое место.

Пары: пьедестал собрался, но без чистых прокатов

В парном катании Казань не дала ни одного безупречного проката в произвольной. Лидеры короткой Юлия Артемьева и Алексей Брюханов удержали первое место с 117,07 за произвольную и 187,50 по сумме. Они шли на каскад из двух тройных сальховов, но в прокате оба партнера допустили бабочку на втором сальхове, выброс флип закончился падением, а на тодесе техбригада отметила лишь 1-й уровень. При этом поддержки и выброс риттбергер выглядели уверенно.

Таисия Щербинина и Артем Петров взяли серебро — 115,30 за произвольную и 184,06 по сумме. Прыжковая часть поначалу шла хорошо, выброс риттбергер получился эффектным, но после жесткого приземления на выбросе флип пара зажалась, потеряла скорость, а на тодесе партнер упал на колено. Поддержка с хватом за бедро осталась только на базовом уровне.

Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, Таисия Щербинина и Артем Петров, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев Фото: fsrussia.ru / Юлия Комарова

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев пережили тяжелый прокат: бабочки на каскаде и тулупе, степ-ауты, падение с выброса тройной флип, минусы на выбросе риттбергера и 1-й уровень на тодесе. 109,01 за прокат и 177,52 по сумме все равно оставили их третьими. Партнерша тяжело переживала случившееся и не сдерживала слез после выхода со льда, но Дмитрий и их тренер Алексей Тихонов ее поддерживали.

Валерия Ходыкина и Даниил Бутенко — четвертые (113,47 и 171,21), Алиса Блинникова и Алексей Карпов — пятые. Общий вывод по парам: пьедестал набран, но стабильность пока далека от уровня, который нужен для борьбы за элиту.

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин выиграли турнир танцоров на льду. Для пары это первое золото Гран-при.

Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов Фото: fsrussia.ru / Юлия Комарова

Второе место заняли Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, тройку призеров замкнули Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов.