«Шок, Гайса женился»: сын Гузель и Рустема Маликовых сыграл свадьбу
Сын певицы, музыканта, заслуженной артистки Татарстана Гузель Маликовой и народного артиста Татарстана Рустема Маликова Гайса Маликов женился.
«Шок, Гайса женился», – написал ведущий Рузиль Гильфанов на своей странице.
Гайса Маликов – ребенок, выросший на сцене с 3 лет. Играет на многих музыкальных инструментах. В настоящее время сотрудничает с разными артистами, ведет мероприятия. Лауреат российских и международных конкурсов, ведущий, музыкант, певец, диджей.