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Общество 2 октября 2026 11:28

«Шок, Гайса женился»: сын Гузель и Рустема Маликовых сыграл свадьбу

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Сын певицы, музыканта, заслуженной артистки Татарстана Гузель Маликовой и народного артиста Татарстана Рустема Маликова Гайса Маликов женился.

Фото: соцсети Гайсы Маликова

«Шок, Гайса женился», – написал ведущий Рузиль Гильфанов на своей странице.

Гайса Маликов – ребенок, выросший на сцене с 3 лет. Играет на многих музыкальных инструментах. В настоящее время сотрудничает с разными артистами, ведет мероприятия. Лауреат российских и международных конкурсов, ведущий, музыкант, певец, диджей.

#певец #свадьба
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