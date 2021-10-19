Соискатели со средне-специальным образованием в РТ претендуют на зарплату до 55 тысяч

Каждое пятое резюме, обновленное или созданное с начала осени в Татарстане, принадлежит соискателю со средне-специальным образованием. Об этом сообщает сегодня пресс-служба hh.ru.

«23% резюме приходится на профобласть „Начало карьеры, студенты“, 14% — на сферу продаж, а каждое десятое — на транспортно-логистическую сферу. Еще 17% — на административный и рабочий персонал. Меньше всего доля людей со средне-специальным образованием среди страховщиков, юристов, госслужащих», — сказано в сообщении.

Средние зарплатные ожидания у соискателей, отучившихся в колледжах и техникумах, составляют 35 тыс. рублей. Авторы 34% резюме согласны на зарплату в 20–35 тыс. рублей, еще 30% претендуют на зарплату от 35 до 55 тыс. рублей, 7% соискателей рассчитывают на заработок до 20 тыс. рублей в месяц.