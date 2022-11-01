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Политика
1 ноября 2022  14:59

Шойгу заявил о снижении военного потенциала Украины

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Российские военные за последние две недели уничтожили более 190 иностранных наемников, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. За это же время, по его словам, Вооруженные силы РФ уничтожили 74 танка, 235 других бронированных машин, две установки залпового огня «Хаймарс» и 268 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами.

Шойгу также подтвердил, что ВС РФ продолжают наносить удары по объектам систем управления и энергетики Украины. «Ударами высокоточного оружия продолжаем эффективно поражать объекты военной инфраструктуры, а также объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины. При этом принимаются исчерпывающие меры по недопущению гибели украинских граждан», – сказал он на селекторном совещании.

Напомним, в сегодняшней сводке Минобороны заявило, что очередным ракетным ударом ВС РФ «существенно нарушили» управление украинскими войсками.

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