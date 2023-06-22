Шойгу заявил о снижении активности контрнаступления ВСУ

После 16 дней активных боевых действий ВСУ, понеся серьезные потери, снизили активность в зоне спецоперации. Сейчас на одном из направлений украинская армия занимается перегруппировкой и переукомплектованием частей, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

«Понеся существенные потери, противник снизил активность. В настоящее время занимается перегруппировкой и переукомплектованием частей и батальонов – те силы, которые могли бы в дальнейшем вести наступлении. Это на одном направлении. На других силы для ведения дальнейших наступательных действий у противника еще есть, несмотря на большое количество потерь», – заявил министр.

По его словам, противник предпринимает попытки эвакуировать подбитую военную технику. Ведется подготовка к продолжению наступательных действий, в том числе со стороны ВС РФ.