Шойгу заявил, что ВСУ не достигли целей контрнаступления ни на одном из направлений

Сергей Шойгу заявил, что во время так называемого контрнаступления Вооруженные силы Украины не достигли целей ни на одном из направлений, передает РИА Новости.

По его информации, потери ВСУ с начала наступления превышают 66 тысяч человек, а также 7,6 тысяч единиц вооружения.

Чтобы попытаться скрыть провал, ВСУ совершают атаки на гражданские объекты, а терракты преподносят как военные победы.