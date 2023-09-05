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Шойгу заявил, что ВСУ не достигли целей контрнаступления ни на одном из направлений
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Сергей Шойгу заявил, что во время так называемого контрнаступления Вооруженные силы Украины не достигли целей ни на одном из направлений, передает РИА Новости.
По его информации, потери ВСУ с начала наступления превышают 66 тысяч человек, а также 7,6 тысяч единиц вооружения.
Чтобы попытаться скрыть провал, ВСУ совершают атаки на гражданские объекты, а терракты преподносят как военные победы.
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