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Происшествия 5 сентября 2023 12:11

Шойгу заявил, что ВСУ не достигли целей контрнаступления ни на одном из направлений

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Сергей Шойгу заявил, что во время так называемого контрнаступления Вооруженные силы Украины не достигли целей ни на одном из направлений, передает РИА Новости.

По его информации, потери ВСУ с начала наступления превышают 66 тысяч человек, а также 7,6 тысяч единиц вооружения.

Чтобы попытаться скрыть провал, ВСУ совершают атаки на гражданские объекты, а терракты преподносят как военные победы.

#спецоперация на Украине
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