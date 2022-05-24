Шойгу заявил, что Россия сознательно замедляет темпы спецоперации

Вооруженные силы России специально замедляют темпы проведения специальной военной операции на Украине, чтобы дать возможность эвакуировать мирное население и избежать жертв. Своим объяснением относительно невысоких темпов боевых действий поделился министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры», — заявил глава военного ведомства на заседании совета руководителей министерств обороны стран ОДКБ.

Кроме того, по словам Шойгу, Россия, несмотря на введенные против нее ограничительные меры, продолжит проводить операцию до выполнения всех поставленных целей.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против России. Вскоре после начала операции Путин подписал закон, предусматривающий наказание (вплоть до 15 лет лишения свободы) за информацию о действиях Вооруженных сил, объявленную недостоверной.