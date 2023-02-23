Шойгу заявил, что попытки Запада лишить РФ независимости обречены на провал

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что попытки стран Запада расчленить Россию и лишить ее независимости обречены на провал. Своим видением внешнеполитических перспектив он поделился, выступая с обращением по случаю Дня защитника Отечества.

По мнению главы Минобороны, нынешние солдаты и офицеры защищают то, «за что сражались наши деды и прадеды», а Вооруженные силы РФ служат гарантией национальной безопасности и стабильного развития страны.

«Сегодня нам в очередной раз грозит серьезная опасность. Используя Украину, коллективный Запад стремится расчленить Россию, лишить ее независимости. Эти попытки обречены на провал», — убежден Шойгу.

Кроме того, министр обороны поблагодарил тех, кто находится на передовой, «с риском для жизни исполняет свой воинский долг», выразив при этом особую признательность военным медикам.