Шойгу заявил, что контракт на службу в ВС РФ ежедневно заключают более 1300 человек

Минобороны не видит необходимости в новых добровольцах для Вооруженных сил РФ, заявил глава ведомства Сергей Шойгу. Во время заседания членов Совбеза с Президентом России Владимиром Путиным он сообщил, что контракт на военную службу каждый день заключает в среднем 1336 человек.

«То есть каждые сутки получаем полк»,— цитирует министра газета «Коммерсантъ».

Шойгу отметил, что на контрактную службу на сегодняшний день поступили уже 114 тыс. россиян и еще 52 тыс. добровольцев.

По словам главы Минобороны, к концу июня будет сформирована резервная армия, а в самое ближайшее время – армейский корпус, которые получат 3700 единиц военной техники.