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Шойгу заявил, что контракт на службу в ВС РФ ежедневно заключают более 1300 человек
Минобороны не видит необходимости в новых добровольцах для Вооруженных сил РФ, заявил глава ведомства Сергей Шойгу. Во время заседания членов Совбеза с Президентом России Владимиром Путиным он сообщил, что контракт на военную службу каждый день заключает в среднем 1336 человек.
«То есть каждые сутки получаем полк»,— цитирует министра газета «Коммерсантъ».
Шойгу отметил, что на контрактную службу на сегодняшний день поступили уже 114 тыс. россиян и еще 52 тыс. добровольцев.
По словам главы Минобороны, к концу июня будет сформирована резервная армия, а в самое ближайшее время – армейский корпус, которые получат 3700 единиц военной техники.
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