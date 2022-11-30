Шойгу: За два месяца обучение прошли более 300 тыс. резервистов

В подготовке резервистов к военной спецоперации участвуют порядка трех тысяч инструкторов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его слвоам, обучение мобилизованных они проводят на ста полигонах в разных регионах России и Беларуси.

«За два месяца обучено свыше 300 тысяч резервистов, в том числе добровольцев. <…> Военнослужащие получили знания и навыки, необходимые для успешного выполнения боевых и специальных задач как самостоятельно, так и в составе подразделений», – сказал он на заседании коллегии Минобороны России (цитата по РИА Новости).

В учебных центрах, по словам министра обороны, подготовлено около 8 тысяч экипажей боевых машин и танков, расчётов артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы, аппаратных связи.

Напомним, частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября, вместе с добровольцами в этот период для службы в зону СВО призвали порядка 313 тыс. человек.