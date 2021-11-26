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Официальная хроника
26 ноября 2021  13:48

Шойгу в Москве вручил медаль Премьер-министру Татарстана Алексею Песошину

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Министр обороны России Сергей Шойгу вручил Премьер-министру Республики Татарстан Алексею Песошину медаль «За вклад в укрепление обороны РФ», рассказали в Полпредстве РТ в РФ.

Отмечается, что награды также получили руководители ряда регионов и ведомств. 

Сегодня в Москве проходит VII Межведомственная научно-практическая конференция «Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ» под руководством Шойгу.

На конференции представлен стенд от РТ под названием: «Татарстан: все для фронта, все для победы».

#Минобороны РФ #Сергей Шойгу #Алексей Песошин
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