Шойгу в Москве вручил медаль Премьер-министру Татарстана Алексею Песошину

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил Премьер-министру Республики Татарстан Алексею Песошину медаль «За вклад в укрепление обороны РФ», рассказали в Полпредстве РТ в РФ.

Отмечается, что награды также получили руководители ряда регионов и ведомств.

Сегодня в Москве проходит VII Межведомственная научно-практическая конференция «Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ» под руководством Шойгу.

На конференции представлен стенд от РТ под названием: «Татарстан: все для фронта, все для победы».