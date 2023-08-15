Шойгу: Военный ресурс Украины практически исчерпан

Украина практически исчерпала запасы военного ресурса, несмотря на помощь западных союзников, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По этой причине Вооруженные силы Украины не могут добиться успеха, считает министр.

«Несмотря на всестороннюю помощь Запада, ВСУ не удается добиться результатов. Пример тому – разрекламированное стратегическое контрнаступление. Предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан», – сказал Шойгу, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности (цитата по ТАСС).

Объемными поставками вооружения, в которых США ориентируются в большей степени на запасы своих партнеров, американские власти «расчищают» рынок для своей военной продукции, считает Шойгу.

В результате такая политика приведет к ограничению суверенитета партнеров США в области безопасности, убежден глава военного ведомства. В качестве примера он привел Европу, заявив, что там оборонная политика «подчинена интересам Вашингтона».

Напомним, накануне Шойгу также назвал западное оружие слишком «разрекламированным», подчеркнув, что на поле боя оно значительно уступает российскому. На форуме «Армия-2023», который в эти дни проходит в Подмосковье, организовали отдельный стенд с образцами трофейного оружия, добытого во время проведения военной спецоперации.