Шойгу в новогоднем поздравлении заявил о неотвратимости победы России в спецоперации

Министр обороны Сергей Шойгу в своем новогоднем поздравлении военнослужащим сказал о неотвратимости победы России в спецоперации. Расшифровка видеопоздравления опубликована в телеграм-канале оборонного ведомства.

«В наступающем году хочу всем пожелать богатырского здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей и, конечно, чистого неба! Наша Победа, как и Новый год – неотвратима!» – сказал министр.

Шойгу подчеркнул, что в уходящем году на долю Вооруженных сил РФ выпали серьезные испытания, изменившие привычный ход времени. По словам главы Минобороны, Россия встречает новый год в сложной военно-политической обстановке, когда пытаются перечеркнуть нашу славную историю и великие достижения, сносят памятники победителям фашизма и возводят на пьедестал военных преступников, отменяют и оскверняют все российское.

«В этих условиях предстоящий новогодний праздник остается не только доброй народной традицией, но и приобретает более глубокий смысл, являясь символом наших надежд на мирное будущее», – сказал Шойгу.

Он также выразил особую признательность медикам, работникам оборонно-промышленного комплекса, строителям, волонтерам и всем неравнодушным гражданам, которые вносят свой бесценный вклад в укрепление обороноспособности России и налаживание мирной жизни на освобожденных от нацистов территориях.