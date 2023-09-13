Шойгу утвердил перечень заболеваний, при которых нельзя служить по контракту

Министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил перечень болезней, с которыми россияне не смогут поступить на службу по контракту в период мобилизации, военного положения или в военное время. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Так, в перечень болезней вошли ВИЧ, гепатит B и C, все разновидности активного туберкулеза, сахарный диабет первого типа, а также психические и поведенческие расстройства, которые вызваны употреблением психоактивных веществ.