Шойгу: студентов коммерческих вузов с госаккредитацией мобилизовать не будут

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что студенты негосударственных вузов, имеющих государственную аккредитацию, не будут призываться в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, соответствующие дополнения в закон о частичной мобилизации уже готовятся и в ближайшее время будут внесены Президентом России Владимиром Путиным.

В Подмосковье Шойгу вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым проверил ход подготовки и условия размещения мобилизованных граждан. Министр лично проинспектировал места размещения граждан, призванных из запаса, и добровольцев, оборудованные на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» и учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в подмосковной Кубинке.

Частичную мобилизацию в стране Президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября, специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля. Подробнее о принципах призыва можно прочитать в материале «Татар-информа».