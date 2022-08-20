Шойгу сравнил тактику ВСУ с действиями немецких нацистов

Российские военные с первых дней спецоперации на Украине столкнулись «с бесчеловечной тактикой украинских формирований», которая похожа на действия немецких нацистов во время Великой Отечественной войны. Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса, сообщает РИА Новости.

«Терпя поражение на „земле“ и отступая, они целенаправленно уничтожают все вокруг, лишь бы ничего не оставалось для мирных граждан, — рассказал министр. — Такой же тактики во время Великой Отечественной войны придерживались и немецкие нацисты».

Частично это связано с составом украинской армии, посчитал Шойгу. «После антиконституционного переворота» в стране появились национальные батальоны, которые исповедуют «идею неонацизма, расовой нетерпимости ко всем, кого они считают не украинцами», заявил глава оборонного ведомства.

Он также подчеркнул, что решение о проведении спецоперации было принято из-за неприемлемых угроз безопасности России.

«На протяжении 8 лет киевский режим совершал вопиющие преступления в отношении граждан ДНР и ЛНР. Погибли тысячи ни в чем не повинных людей, включая детей. Одновременно началось военное освоение украинской территории Североатлантическим альянсом», — сказал Шойгу.

24 февраля Президент России объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.