Шойгу: Спецоперация и мобилизация касаются всех и каждого

Проходящая на Украине военная спецоперация касается всех и требует слаженной работы российских регионов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он также признал, что в прошедшей в стране частичной мобилизации было много проблем, однако их удалось решить благодаря своевременным шагам.

«Спецоперация, которая проходит на Украине, и та самая мобилизация, о которой мы все так много говорили и писали, касается всех и каждого, каждый субъект, каждый населенный пункт. И здесь, конечно, нам нужна помощь и поддержка сенаторов и депутатов, людей, которые избраны от регионов, которым люди доверили представлять свой регион, город в Парламенте страны», – сказал он.

Также министр заявил, что частичная мобилизация в стране завершена. «Было много сложностей, было много проблем. Здесь не могу не сказать о том, что нам удалось достаточно оперативно большую часть проблем решить», – сказал он.

Кроме того, Шойгу отметил работу парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции. «Работа очень важна и, что самое главное, она не на один день. Это надо понимать. Проблемы возникают, потом они разрешаются, возникают другие проблемы», – приводит его слова РИА Новости.

Напомним, частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября по указу Президента Владимира Путина. С учетом добровольцев за этот период на службу отправились 313 тыс. человек.