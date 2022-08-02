Шойгу сообщил об уничтожении шести пусковых установок HIMARS и более 200 ракет на Украине

В ходе военной спецоперации на Украине российские солдаты уничтожили шесть пусковых установок и более 200 ракет РСЗО HIMARS, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Бесконтрольные поставки Украине западного вооружения серьёзно угрожают безопасности региона», — цитирует министра РИА Новости.

Он также рассказал об уничтожении 33 американских гаубиц М777 и пяти пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon в результате ударов ВС РФ по украинским военным объектам.

Кроме того, Шойгу обратил внимание на то, что за две последние недели украинские войска также потеряли 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW и 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа «Стингер».

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Многие страны Запада начали ужесточать санкции против РФ и оказывать военную помощь киевским властям.