Шойгу сообщил об уничтожении 6 украинских танков за сутки на одном направлении

Шойгу сообщил о том, что только на одном направлении накануне были уничтожены 6 украинских танков, передает РИА Новости.

Кроме того, по его информации, за последние пять дней были ликвидированы 7 морских беспилотников Украины.

Ранее мы сообщали, что говоря о контрнаступлении украинской армии, Президент России Владимир Путин назвал ее провалом. Об этом российский лидер сказал на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.