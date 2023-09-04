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Шойгу сообщил об уничтожении 6 украинских танков за сутки на одном направлении
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Шойгу сообщил о том, что только на одном направлении накануне были уничтожены 6 украинских танков, передает РИА Новости.
Кроме того, по его информации, за последние пять дней были ликвидированы 7 морских беспилотников Украины.
Ранее мы сообщали, что говоря о контрнаступлении украинской армии, Президент России Владимир Путин назвал ее провалом. Об этом российский лидер сказал на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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