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Ру Тат
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Политика
6 декабря 2022  13:10

Шойгу сообщил о потерях Украины в спецоперации

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По итогам ноября потери Украины в военной спецоперации составили 8 тыс. 300 военных, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Кроме того, ВСУ потеряли 5 самолетов, 10 вертолетов, 149 танков и более 300 бронемашин, сообщил он на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Шойгу также сообщил, что ВС  России продолжают освобождать Донбасс. «За последнее время под наш контроль перешли Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка. На Луганско-Донецком и Южно-Донецком направлениях нанесен значительный урон живой силе и технике вооружённых сил Украины», – отметил он.

Напомним, ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в видеобращении заявила, что за все время спецоперации погибли 100 тыс. украинских военных и 20 тыс. гражданских лиц, однако впоследствии фрагмент был полностью удален как из письменного, так и из видеозаявления. В ЕК это объяснили тем, что информация оказалась слишком чувствительной.

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