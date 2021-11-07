Шойгу: Смертность от Covid в армии в 45 раз ниже, чем по России

В Вооруженных Силах смертность от коронавируса в 45 раз ниже, чем по стране. Таких показателей удалось достичь благодаря вакцинации 95% военнослужащих и персонала. Об этом сегодня рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Летальность в 45 раз — раз, а не процентов — раз меньше, чем общероссийские показатели. Занятость коечного фонда в три раза меньше, чем в прошлом году, в три раза», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, министерство может отнестись лояльно к отсутствию прививок, когда, к примеру, российские корабли дальней морской зоны выходят на дежурство.

«Если там вдруг появляется кто-то инфицированный, нам нужно возвращать корабль? А кто встанет на дежурство боевое, кто страну будет защищать? Лодка уходит. Это все серьезные вещи, стратегические ядерные силы», — подчеркнул глава ведомства.