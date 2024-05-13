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Шойгу сделал одно из последних заявлений на посту министра обороны РФ – видео
Появилось видео с комментарием Сергея Шойгу, снятое перед отставкой кабинета министров. Роликом поделился журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.
«Кадры, которые теперь тем более важно посмотреть», – написал корреспондент, добавив, что дата записи видео - 6 мая перед отставкой правительства.
Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин предложил назначить Шойгу на пост секретаря Совбеза, который ранее занимал Николай Патрушев. То есть на видео от 6 мая Сергей Шойгу сделал одно из последних заявлений в должности министра обороны.
В комментарии Шойгу дал оценку работы правительства. Он отметил, что за последние шесть лет наше государство добилось серьезных результатов, причем в сложнейших, тяжелейших условиях (пандемия, западные санкции).
Он также согласился с мнением Путина о том, что все происходящее – это экономическая война, экономическая агрессия Запада против России.
«Что-то уже пройдено, что-то еще предстоит пройти тем, кто придет в новый кабинет», – резюмировал Шойгу.
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