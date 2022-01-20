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Официальная хроника
20 января 2022  13:16

Шойгу – Шаймиеву: Всю свою жизнь Вы остаетесь верны своим принципам

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Министр обороны России Сергей Шойгу направил в адрес Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева поздравления с 85-летием.

«За плечами у Вас яркая трудовая и политическая биография. На протяжение всего жизненного пути Вы остаетесь верны своим принципам. Многие годы, находясь во главе Татарстана, Вы направляли все свои силы и энергию на претворение в жизнь самых смелых инициатив, делали все возможное для социально-экономического развития и процветания региона», — отметил глава военного ведомства.

Также Государственного Советника поздравил Дмитрий Медведев, который отметил, что невозможно переоценить роль Минтимера Шаймиева в создании партии «Единая Россия», которая является ведущей политической силой страны.

Кроме того, поздравительные телеграммы направили специальный представитель Президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, полпред Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, передает пресс-служба Президента РТ. 

#Шаймиеву-85 #Минтимер Шаймиев #Сергей Шойгу #Дмитрий Медведев
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