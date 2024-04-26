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Шойгу: Россия никогда не угрожала НАТО и не имела планов нападать на страны альянса
У России нет и никогда не было планов нападать на страны, входящие в Североатлантический альянс. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании руководителей военных ведомств стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества в Астане.
«Российская Федерация никогда не угрожала НАТО. У нас нет ни геополитических, ни военных интересов нападать на государства блока», — подчеркнул Шойгу (слова министра приводит пресс-служба российского военного ведомства).
При этом, по словам главы Минобороны, в ходе специальной военной операции РФ «просто защищает своих людей» на своих «исторических территориях».
Шойгу также выразил убежденность в том, что Россия всегда прилагала «максимум усилий для сохранения стратегической стабильности и баланса сил в мире».
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