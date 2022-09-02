Шойгу: Российские военные взломали эшелонированную оборону ВСУ на Донбассе

Союзные силы российских военных и служащих Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик взломали эшелонированную оборону националистов на Донбассе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. За последние две недели, по его словам, союзные силы взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в селе Пески, освободили Благодатное и вышли на административную границу Николаевской области.

При отступлении украинская армия оставила большое количество оружия и раненых, добавил Шойгу. «Всем пострадавшим российские военные медики оказали квалифицированную медицинскую помощь», – добавил министр.

Кроме того, Шойгу сообщил, что с начала спецоперации российские войска уничтожили около трех тысяч иностранных наемников.

При этом украинские военные продолжают попытку наступления в районе Николаева и на других направлениях, но несут при этом значительные потери, утверждает министр. «Подчеркну, что данная акция спланирована офисом Зеленского с единственной целью – создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление», – сказал он, выступая на селекторном совещании в военном ведомстве.

Затрагивая тему обстрелов атомной станции в Запорожье, Шойгу заявил, что у России нет тяжелых вооружений на ее территории или в прилегающих районах.