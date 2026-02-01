Шойгу рассказал об активном диалоге Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин ведут активный диалог и намерены продолжать контакты на регулярной основе. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу по итогам переговоров с главой МИД Китая Ван И в Пекине.

По словам Шойгу, стороны обсудили график предстоящих контактов, в том числе на высшем уровне, а также региональную обстановку, затрагивающую интересы Москвы и Пекина. В этом контексте он назвал переговоры «весьма своевременными».

«Западники спят и видят, как внести разлад в стратегическую связку наших государств. Хотел бы еще раз отметить, Москва и Пекин не станут сидеть, сложа руки, и терпеть ангажированные инсинуации», – сказал Шойгу. Его слова приводит пресс-служба Совбеза.

Секретарь Совбеза РФ также отметил, что Россия и Китай намерены укреплять взаимодействие в рамках ШОС и БРИКС.

«Позиции наших стран по вопросам отстаивания национальных интересов, обеспечения суверенитета и территориальной целостности, безопасности и развития совпадают или близки. Хотел бы еще раз заверить, что мы будем совместно, плечом к плечу, принимать должные меры по сохранению глобальной и региональной стабильности, а также по отстаиванию международного права, основанного на системе ООН», – отметил Шойгу.